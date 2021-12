Die Wiener Börse hat am Donnerstag sehr fest geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann deutliche 1,61 Prozent auf 3.791,32 Punkte. Der ATX Prime steigere sich in ähnlichem Ausmaß um 1,63 Prozent auf 1.902,16 Einheiten. Auch die europäischen Leitbörsen präsentierten sich in starker Verfassung. Im Fokus standen international die Entscheidungen der führenden Notenbanken.Bereits am Vorabend hatte ...

