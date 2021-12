Die neuen geldpolitischen Signale der US-Notenbank sowie der EZB sind am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag gut angekommen. Der DAX ging mit einem deutlichen Plus aus dem Handel. Nachdem der deutsche Leitindex zuletzt wichtige Hürden überwunden hat, könnten nun rasch weitere Kursgewinne folgen. In den USA will die Fed schneller als bisher beabsichtigt aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen und deutete für das kommende Jahr drei Zinserhöhungen an, wie DER AKTIONÄR berichtete. Damit können ...

