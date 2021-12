Bussnang/Bratislava (awp) - Stadler Rail hat den ersten Auftrag für Doppelstockzüge mit Stromantrieb aus der Slowakei an Land gezogen. Der Ostschweizer Zughersteller liefert bis Ende 2023 vier Doppelstocktriebzüge an die slowakische Eisenbahngesellschaft ŽSSK (Železnicná spolocnost Slovensko). Beide Unternehmen hätten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...