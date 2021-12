So schön für die Bullen die Fed-Party vor allem des Nasdaq auch war - so schnell scheint nun wieder Ernüchterung einzukehren! Und das nicht zu Unrecht: die Fed war gestern extrem hawkish - dass vor allem der Nasdaq eine so starke Rally absolvierte, liegt vor allem an der Markt-Mechanik im Umfeld des morgigen großen Verfalls! ...

