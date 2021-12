Telefónica Germany setzt nun durch Telefónica Global Solutions (TGS) den Managed Service CellBackhaul von Intelsat ein, um für Kunden in einigen der ländlichsten Gebiete mit hohem Tempo und auf kosteneffiziente und zuverlässige Weise ein 4G-LTE-Mobilfunknetz bereitzustellen.

Telefónica Germany setzt sich kontinuierlich dafür ein, seine nationalen Netze zu stärken und auszubauen. Nun verfügt es über den Zugriff auf digitalen Dienste, die entscheidend sind in der Welt von heute sowie in abgelegenen Gebieten Deutschlands, die durch traditionelle Technologien wie Richtfunk oder Glasfaser nicht erreicht werden können.

CellBackhaul von Intelsat, ein Ende-zu-Ende-Managed-Service, der vor Kurzem auf den europäischen Markt gebracht wurde, ist die ideale Lösung, da MNOs jeglicher Größe mit ihr das 4G-Mobilfunknetz ausbauen können. Mit der technischen Lösung CellBackhaul von Intelsat als Teil seiner Strategie und dem Support sowie den Bemühungen von Telefónica Global Solutions ist der deutsche Netzbetreiber Telefónica Germany nun in der Lage sicherzustellen, dass seine Abonnenten an immer mehr Orten Empfang haben.

Telefónica Global Solutions ist mit der Unterstützung von Intelsat ein Generalunternehmer, der eine Satellitenlösung für den Ausbau des mobilen 4G-Netzes von Telefónica in Deutschland implementiert. Dank dieses Projekts ist Telefónica Global Solutions weiterhin die Marktreferenz für Mobilfunk-Backhaul-Dienste über Satellit.

"Es handelt sich hierbei um ein Schlüsselprojekt in der Region, wodurch Telefónica Global Solutions weiterhin eine Referenz als Satellitenkommunikations-Backhaul-Provider bleibt. Und es wird ermöglichen, in diesen Orten, wo terrestrische Lösungen keine Option sind, für 4G-Konnektivität zu sorgen", sagte Enrique Macho, Head of Satellite Services Business Unit bei Telefónica Global Solutions.

"CellBackhaul von Intelsat kann durch den Einsatz der Epic-HTS-Satelliten von Intelsat MNOs jeder Größe dabei helfen, ihre Netze auszubauen oder existierende Netze widerstandfähiger zu machen", sagte Rhys Morgan, Regional Vice-President of Europe and MENA Sales bei Intelsat. "Wir freuen uns auf eine lange und produktive Partnerschaft mit Telefónica Global Solutions, in der wir das Unternehmen unterstützen werden, sein Netz rasch und kosteneffizient auszubauen, um der Nachfrage nachzukommen und die Gebiete, die bislang als unerreichbar oder nicht rentabel galten, zu vernetzen."

Erfahren Sie mehr über Telefónica Global Solutions unter: Home Telefónica Global Solutions (telefonica.com)

Weitere Informationen über CellBackhaul von Intelsat finden Sie hier.

