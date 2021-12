SAN ANTONIO, Dec. 16, 2021 (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multi-Cloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Josh Prewitt, Chief Product Officer von Rackspace Technology, ein Kamingespräch mit Andrew Lippert, CTO von McGraw Hill Education zum Thema "Expanding Educational Horizons in the Cloud" (Ausweitung von Bildungshorizonten in der Cloud) im Rahmen des Apex National Cloud & Cloud Security Transformation Virtual Summit führen wird.



Die Apex Assembly wird über 60 CIOs und andere Geschäftsbereichsleiter aus F500- und Global-2000-Enterprise-Organisationen auf dem National Cloud & Cloud Security Transformation Virtual Summit zusammenbringen. In Zusammenarbeit mit branchenführenden Referenten und unseren Sponsoren BitSight, Red Hat und Intel, Rackspace Technology, Wiz, Sysdig, OpsRamp, Privitar und Snow Software wird der Gipfel die Herausforderungen untersuchen und sich auf die dringendsten Probleme konzentrieren, die 2021 und 2022 vor uns liegen.

Der Apex National Cloud & Cloud Security Transformation Virtual Summit findet am Donnerstag, 16. Dezember statt. Um sich anzumelden, klicken Sie hier .

