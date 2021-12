Köln. (ots) -



Obwohl die Deutsche Post DHL in der Pandemie zwischenzeitlich Supermarkteinkäufe im Kreis Heinsberg zustellte, plant der Konzern keine Rückkehr zum Lebensmittelliefergeschäft. "Die Lebensmittellogistik mit ihren Anforderungen an Kühlung und Lieferzeiten ist eine Herausforderung, die sich in ein Massengeschäft, wie wir es mit Briefen und Paketen betreiben, nur mit extrem hohen Aufwand integrieren lässt", sagte Thomas Schneider, Betriebschef der Sparte Post& Pakete Deutschland, dem Kölner Stadt-Anzeiger (Freitagausgabe). Seit Beginn der Pandemie sind Lebensmittellieferdienste im Aufwind, zahlreiche neue Anbieter wie Gorillas und Flink auf den Markt getreten.



Schneider lobte im Interview außerdem das Vorhaben der neuen Bundesregierung, bei der Vergabe von Aufträgen für Brief- und Paketdienstleistungen stärker auf soziale und ökologische Kriterien achten zu wollen. Bislang werde "oft zu 100 Prozent auf den Preis geschaut - es ist gut, dass hier ein Umdenken einsetzt".



