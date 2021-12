Die Bundesnetzagentur hat ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020/21 vorgestellt. Demnach gibt es in Deutschland aktuell 36 Millionen Breitbandanschlüsse. Bei der Vorstellung des Berichts in Bonn zeigte sich der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, zufrieden mit der Entwicklung des Breitband-Ausbaus: In den Jahren 2019 und 2020 habe sich das Investitionsvolumen in Festnetzinfrastruktur um knapp ein Fünftel auf 10,8 Milliarden Euro erhöht. Mehr zum Thema Gibt es in der Antarktis bald besseres Internet als in Deutschland...

