Das in den Niederlanden entwickelte Solarauto Lightyear One kommt über 700 Kilometer weit, kostet aber knapp 150.000 Euro. Nachfolger Lightyear Two wird mit 30.000 Euro deutlich günstiger sein, aber frühestens 2024 in die Produktion gehen. Im Mai 2019 hatte das aus einem Solarautoprojekt der TU Eindhoven hervorgegangene niederländische Startup Lightyear sein erstes Auto, das Lightyear One, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Im Sommer erreichte das mit zusätzlichen Solarzellen ausgerüstete E-Auto eine Reichweite von 710 Kilometern. Die Produktion soll im Frühjahr 2022 starten. Mit 149.000 Euro ist das Fahrzeug aber ...

