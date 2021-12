Nachdem die US-Bank JPMorgan bereits am Mittwoch den Daumen für die Adobe-Aktie gesenkt hat, geht es am Donnerstag für die Papiere des US-Softwarekonzerns erneut kräftig bergab. Grund dafür ist in erster Linie ein schwacher Ausblick für das kommende Geschäftsjahr sowie das erste Quartal 2022. Im vierten Quartal steigerte Adobe den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitrum um 20 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand dabei ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,20 Dollar nach 2,81 Dollar ...

