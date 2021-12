DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Kein gesellschaftsrechtlicher Zusammenschluss von medondo holding AG und der Pluradent Gruppe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta050/16.12.2021/20:40) - medondo holding AG und die Pluradent Gruppe haben gemeinsam beschlossen, den vereinbarten gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss aktuell nicht durchzuführen

München, 16. Dezember 2021: Die medondo holding AG gibt bekannt, dass die medondo holding AG und die Gesellschafter der Pluradent Gruppe beschlossen haben, die geplante Übertragung eines 7,5%igen Anteils an der Pluradent Gruppe nicht durchzuführen. Damit ist auch der zweite Schritt der angedachten Transaktion obsolet. Alle in diesem Zusammenhang geplanten Kapitalmaßnahmen werden folglich ebenfalls nicht umgesetzt. Die bereits begonnene operative Zusammenarbeit wird jedoch fortgesetzt werden.

Zudem wird die für Januar 2022 in Erwägung gezogene Bezugsrechtskapitalerhöhung vorerst nicht durchgeführt. Vielmehr wird die medondo holding AG kurzfristig eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts durchführen. Auf Basis des aktuellen Grundkapitals von Stück 11.165.336 Aktien werden bis zu Stück 1.116.533 Neue Aktien zum Platzierungspreis von Euro 3,20 im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Bei vollständiger Zeichnung fließt dem Unternehmen ein Emissionserlös von brutto ca. Euro 3,5 Mio. zu, der zur Weiterentwicklung der Produktpipeline und zum schnelleren Markteintritt verwendet werden soll.

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

