Las Vegas (ots/PRNewswire) -VinFast gibt seine Teilnahme an der CES 2022 bekannt, der einflussreichsten Tech-Veranstaltung der Welt, die vom 5. bis 8. Januar 2022 stattfindet. VinFast wird sein komplettes EV-Angebot in den Segmenten A, B, C, D und E vorstellen. Dies ist der nächste Schritt auf VinFasts Reise in die Zukunft der Mobilität als Teil des Fortschritts der globalen Smart-EV-Revolution.Auf der CES 2022 wird VinFast seine Botschaft für eine saubere Zukunft der Mobilität mit dem Konzept "Ziel: Zukunft" einen Schritt weiter bringen. Die Botschaft setzt die Entwicklung fort, die im November 2021 auf der LA Auto Show begonnen hat.Mit der Vorstellung der kompletten EV-Produktpalette des Unternehmens wird ein Etappenziel erreicht. Die Palette besteht aus fünf Modellen, darunter drei noch nicht vorgestellte Fahrzeuge in den Segmente A, B und C, die auf der CES vorgestellt werden. Die beiden verbleibenden Modelle, der VF e35 und der VF e36, fallen in die Segmente D bzw. E. Sie wurden bereits im November 2021 auf der LA Auto Show präsentiert.Die Eleganz des weltberühmten Pininfarina- und Torino-Designs, das in allen EV-Modellen von VinFast auf der CES 2022 zum Einsatz kommt, wird die Öffentlichkeit mit Sicherheit beeindrucken und begeistern. Mit ihrer modernen Designsprache haben Pininfarina und Torino Design die Aerodynamik optimiert und ein komfortables Fahrerlebnis geschaffen, während die Ästhetik die einzigartigen Merkmale jedes Segments widerspiegelt.Die Smart EVs von VinFast werden mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet sein, darunter Spurassistent, Kollisionswarnung, Fahrerüberwachung, vollautomatisches Einparken, Summon Vehicle und mehr. Darüber hinaus sind in die Fahrzeuge Smart Services integriert, darunter fahrzeuginterne Steuerungsfunktionen wie Sprachassistent, virtueller Assistent und E-Commerce-Services, die auf jeder Fahrt für ein aufregendes Fahrerlebnis sorgen.Auf der CES 2022 wird VinFast mehrere intelligente Funktionen vorstellen, die von den Ingenieuren von VinFast und führenden Marken der Fahrzeugtechnologiebranche entwickelt wurden. VinFast wird auch strategische Partnerschaften mit branchenführenden Unternehmen und Zulieferern bekannt geben, die über herausragende innovative Technologien verfügen. Diese Kooperationen stehen im Einklang mit VinFasts "Technologies for Life"-Ansatz, der darauf abzielt, den Kunden aufregende Erfahrungen und optimale Hilfsmittel zu bieten, um ihr tägliches Leben zu verbessern.Darüber hinaus wird die Vingroup fortschrittliche Technologien einführen, die künstliche Intelligenz (KI), Big Data und maschinelle Lernplattformen nutzen, die von den Mitgliedsunternehmen der Gruppe wie VinAI, VinBigData, VinBrain und Vantix entwickelt wurden.Thuy Le, die stellvertretende Vorsitzende der Vingroup, sagte: VinFast plant, den Verbrauchern auf der ganzen Welt auf der CES 2022 hochwertige Designs, fortschrittliche Technologien und eine breite Palette von Produkten vorzustellen. "Wir bringen unsere besten Produkte ein, um der Öffentlichkeit bequemere und leichter zugängliche Optionen für den Umstieg auf E-Fahrzeuge zu bieten und eine nachhaltigere Zukunft für unseren Planeten zu schaffen."Karen Chupka, EVP der Consumer Technology Association (CTA), hieß die erste und einzige vietnamesische EV-Marke herzlich willkommen: "Technologie war in unserem Leben noch nie so wichtig wie heute, und die CES ist die internationale Bühne für Marken, die zeigen, wie sie diesen Wandel vorantreiben. Die Kategorie Transport und Fahrzeugtechnik - die in der neuen West Hall des LVCC zu sehen sein wird - verzeichnet auf der CES 2022 ein Rekordwachstum. Wir freuen uns sehr, VinFast als Erstaussteller begrüßen zu dürfen, ein Unternehmen mit einer kühnen Vision von der Revolution der Elektro-Mobilität, das uns dabei helfen wird, an dieser Entwicklung teilzuhaben."Zuvor hatte die Vingroup auch offiziell angekündigt, mit dem Bau der VinES-Batteriefabrik in der Wirtschaftszone Vung Ang in der Provinz Ha Tinh zu beginnen und hatte damit ihre Entschlossenheit bekräftigt, VinFast zu einer globalen Marke für intelligente Elektrofahrzeuge zu machen.VinFast wird auf der CES 2022, die vom 5. bis 8. Januar 2022 in Las Vegas, Nevada, stattfindet, weitere Neuigkeiten und Updates über die globale EV-Marke und ihre Strategie zur Verwirklichung der Zukunft der Mobilität bekannt geben. Die Besucher finden VinFast am Stand #6043 (West Hall). Die Öffentlichkeit ist eingeladen, VinFast auf der CES 2022 zu besuchen und unter http://vinfastauto.com/CES2022 mehr über die Veranstaltung zu erfahren.Zu Ihrer Information:Informationen zu CESDie CES® ist das einflussreichste Technologieereignis der Welt - das Experimentierfeld für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier machen die größten Marken der Welt Geschäfte und treffen neue Partner, und die intelligentesten Innovatoren betreten die Bühne. Die CES, die von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet wird, zeigt alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2022 wird vom 5. bis 8. Januar 2022 in Las Vegas als Präsenz- und digitales Event stattfinden. Erfahren Sie mehr unter CES.tech und folgen Sie CES in den sozialen Medien.Informationen zu CTA® (Consumer Technology Association)CTA® ist der größte Technologieverband Nordamerikas. Er vertritt die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie. Unsere Mitglieder sind die weltweit führenden Innovatoren - von Startups bis zu globalen Marken - und stehen für mehr als 18 Millionen US-amerikanische Arbeitsplätze. CTA ist Besitzer und Ausrichter der CES® - der einflussreichsten Tech-Veranstaltung der Welt. Finden Sie uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech.Informationen zu VinFastVinFast - ein Mitglied von Vingroup - hat das Ziel, die weltweite Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge voranzutreiben. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt in Hai Phong, Vietnam, einen hochmodernen Automobilproduktionskomplex mit weltweit führender Skalierbarkeit und einer Automatisierung von bis zu 90 %.VinFast hat drei Elektroauto-Modelle, außergewöhnliche Batterie-Leasingverträge und branchenführende 10-Jahres-Garantien angekündigt. Im Juli 2021 begann VinFast mit der Expansion auf den nordamerikanischen und europäischen Markt. Zwei der intelligenten Elektro-SUV-Modelle - der VF e35 und der VF e36 - werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weltweit für Vorbestellungen verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://vinfastauto.com.Informationen zu VingroupDie 1993 gegründete Vingroup ist eines der führenden privaten Konglomerate in der Region mit einer Gesamtkapitalisierung von 35 Milliarden USD aus drei börsennotierten Unternehmen (Stand: 4. November 2021). Vingroup konzentriert sich derzeit auf drei Hauptbereiche: Technologie, Industrie und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vingroup.net/en.Pressekontakt:: media@vinfastauto.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1710815/VinFast_EV_lineup.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1660661/VinFast_Logo.jpgOriginal-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132297/5101799