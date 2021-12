Breaking News! Scryb Inc. und die drei Cybersecurity-Evangelisten!

Anzeige / Werbung

Evangelisten sind im weitesten Sinne Gelehrte, denen man das abnimmt, was sie erzählen.

Sie sind maßgebliche Meinungsmacher, die einen hohen Erfahrungsschatz besitzen und dadurch in der Lage sind, künftige Entwicklungen präziser als alle anderen abzuschätzen, aber auch Entwicklungen zu lenken.

Zwei solche Evangelisten der Cybersecurity-Branche stehen bereits bei Cybeats, einer 100%-Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* unter Vertrag. Der Cybersecurity-Spezialist Chuck Brooks, der von Reuters als einer der Top 50 Global Influencer in diesem Sektor und von IFSEC als Nr. 2 Global Cybersecurity Influencer genannt wurde, und Chris Blask, der ein unübertroffenes Wissen über "die Sicherheit von Lieferketten" (SBOM) besitzt, da er 2019 diese digitale Stückliste erfunden hat. Herr Blask verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Cybersicherheitsbranche und führte das erste kommerzielle Firewall-Produkt ein. Nun wird der dritte Evangelist ins Boot geholt, Duncan Sparrell, dessen Qualitäten nicht mit Gold aufzuwiegen sind:

CYBEATS APPOINTS MR. DUNCAN SPARRELL AND MR. SETU KULKARNI TO STRATEGIC ADVISORY BOARD

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gibt bekannt, dass sie in Zukunft von Herrn Duncan Sparrell und Setu Kalkarni durch ihre Tätgkeit im strategischen Beirat von Cybeats unterstützt werden. Herr Sparrell ist ein hoch versierter Cybersicherheits-Evangelist mit mehr als 40 Jahren Erfolg in den Bereichen Technik, Softwareentwicklung, Cybersicherheit und internationale Standards. Herr Kalkarni ist derzeit VP of Product Management bei Venafi, einem führenden Unternehmen im Bereich Machine Identity Management.

Duncan Sparrell war verantwortlich für die bahnbrechende Entwicklung von Technologien zur Harmonisierung und Vereinheitlichung der Sicherheit in den verschiedenen internen (IT, Netzwerk) und externen (Verbraucher, Behörden) Geschäftsbereichen von AT&T. Zuvor leitete er die technische Entwicklung von Cyber-Defense-Lösungen für die Regierung, darunter mehrere klassifizierte Programme der Comprehensive National Cybersecurity Initiative (CNCI). Er hat zahlreiche Artikel veröffentlicht, hält sieben Patente, wurde mit dem Intelligence Community Seal Medallion und der AT&T Science & Technology Medal ausgezeichnet.

Vor seiner Tätigkeit bei Venafi etablierte und leitete Setu Kulkarni die Unternehmensstrategie- und Produktmanagementfunktionen bei WhiteHat Security, was zur Übernahme durch NTT Security (100 Mrd. Börsenwert) führte. Bei TIBCO Software leitete er das Produktmanagement und die Strategie für das Produktportfolio von Operational Intelligence.

NEWS-FAZIT:

Ohne jeden Zweifel wird der Sektor der Cybersecurity einer der großen Trends dieses Jahrzehnts werden, denn mit der zunehmenden Vernetzung von elektrischen Geräten, egal ob das ein Kühlschrank, ein Auto, ein Router, ein Lichtschalter oder ein Server ist, jedes dieser Teile bietet eine Angriffsfläche, die von Cyber-Verbrechern oder sogar Cyber-Terroristen genutzt werden kann, um in Systeme einzudringen, diese lahmzulegen, auszuspähen oder sogar zu zerstören.

Duncan Sparrell hat für die kanadische Regierung die Entwicklungsabteilung für Cybersecurity geleitet und war später beim Telekom-Giganten AT&T (NYSE: T) für die Sicherheit von internen und externen Netzwerken zuständig. Er ist der dritte Evangelist, der sein Wissen, Können und seine Beziehungen in den Dienst von Cybeats stellen wird.

Ich bin mir sehr sicher, dass die Cybeats, die Cybersecurity Tochter von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*, in den kommenden Wochen und Monaten sehr wichtige Entwicklungen durchmachen wird - das heißt, ich spekuliere auf zahlreiche Verträge mit namhaften OEM-Herstellern in vielen Sektoren, denn wirklich jedes Unternehmen, das ein vernetzbares Gerät herstellt, muss sich über Cybersecurity Gedanken machen, sonst wird man über kurz oder lang keine Geräte mehr verkaufen können, denn diese Belange werden immer mehr in den Fokus der Behörden gerückt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Cybersecurity in die allgemeinen Zulassungsbestimmungen eingearbeitet wird.

Werden die Anleger heute in Massen die Börse stürmen, weil Duncan Sparrell in den Beratungsausschuss von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* rückt? Ich denke nein, aber dennoch ist es ein Zeichen, dass, richtig verstanden, darauf hindeutet, wohin die Reise gehen soll. Ein paar der klügsten und einflussreichsten Köpfe dieses Planeten arbeiten nun für Cybeats - das sollte sich auf Dauer expotenzial auszahlen, da man bereits jedem Kunden eine fixfertige Lösung anbieten kann (mehrere Tests sind im Gang).

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* hat wirklich viel zu bieten, aber ihre Cybersecurity-Abteilung allein würde in meinen Augen ein Investment auf diesem Niveau rechtfertigen. MEINUNG AUTOR

SCRYB INC.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* (Ex Relay Medical) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Herzstück ist unter anderem die firmeneigene AI-Technologie, genannt "Scryb". Scryb ist eine cloudbasierte Plattform und besteht aus entscheidenden Elementen wie Sensortechnologie, Internet der Dinge, Predictive Analytics und Computer Vision. Diese Technologie wird in allen Produkten des Unternehmens angewendet. Diese sind serienreif oder in der Entwicklung weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz und einer Kommerzialisierung rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET RAPID RESPONSE GROUP

Fionet Rapid Response Group (FRR) ist ein Joint Venture von Fio Corp. und Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*. Die gemeinsame Entwicklung, genannt Fionet, dient zur autmatisierten Erfassung von medizinischen Schelltests und ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien aber auch Epidemien jeglicher Art (Covid-19, Malaria, Ebola, Dengue Fieber) und schließt menschliche Erfassungsfehler aus!

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests vieler Lieferanten kompatibel.

FioNet wurde auch schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.