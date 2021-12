DGAP-Ad-hoc: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Pacifico Renewables Yield AG: Gesellschaft hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf 20,5 - 23,5 Millionen € an



Pacifico Renewables Yield AG: Gesellschaft hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf 20,5 - 23,5 Millionen € an Grünwald (16.12.2021/22:45) - Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, Düsseldorfer Börse: PRY) hat heute entschieden, die Umsatzprognose der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 zu erhöhen. Er geht davon aus, dass sich insbesondere die Strompreise in Polen, die gegenüber den bisherigen Erwartungen deutlich gestiegen und gleichzeitig stark volatil sind, positiv auf die Umsätze des dortigen 51,8 MW-Windportfolios auswirken werden, das die Gesellschaft im vierten Quartal 2021 erworben hat. Basierend auf vorläufigen Indikationen und unter Berücksichtigung der erhöhten Volatilität der relevanten Strompreise hebt die Gesellschaft ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 von 20,0 - 22,0 Millionen € auf 20,5 - 23,5 Millionen € an. Dies liegt über der aktuellen Markterwartung in Höhe von 21,4 Millionen € (arithmetischer Mittelwert der bis zum 16. Dezember 2021 veröffentlichen Analystenschätzungen). Die Gesellschaft passt ihre Prognose der zugrunde liegenden Stromproduktion nicht an. *************

Investor Relations und Presseanfragen info@pacifico-renewables.com



