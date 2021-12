Erweiterung der medizinischen Präsenz mit fundiertem materialwissenschaftlichem Fachwissen bei Hautkontaktprodukten.

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Innovator von Technologien in den Bereichen technische Materialien und Wärmemanagement, gibt die Übernahme von MBK Tape Solutions bekannt. MBK ist in der stark regulierten Medizinproduktebranche tätig und auf die Fertigung und Entwicklung innovativer und komplexer mehrschichtiger Klebeprodukte für Anwendungen auf der Haut spezialisiert, die kleben, befestigen, überwachen und schützen. Die Übernahme stärkt die Kapazität von Boyd in der medizinischen Werkstoffkunde in den Bereichen fortschrittliche Wundpflege, transdermale Pflaster und Biosensoranwendungen.

"Boyd hat das selbstgestellte Ziel, die Innovationsarbeit auf dem Gebiet der medizinischen Wearables voranzutreiben. Die Techniker und Materialwissenschaftler von MBK Tape Solutions werden uns helfen, den Bedürfnissen unserer Kunden in diesem wachstumsstarken Markt noch besser gerecht zu werden", erklärte Doug Britt, CEO von Boyd.

Das Fachwissen von Boyd in der medizinischen Werkstoffkunde beschleunigt die Innovation und Markteinführungszeit für seine Kunden im Gesundheitswesen. Die Kunden von MBK werden von der globalen Präsenz und den technischen Kapazitäten von Boyd profitieren, da sie auf dieser Grundlage ihr eigene Innovationskraft und ihr eigenes Wachstum auf wichtigen Märkten vorantreiben können. Die erweiterten nach ISO 13485 zertifizierten Fertigungsbetriebe von Boyd bedienen medizinische Kunden in allen Regionen der Welt.

"Der gute Ruf von MBK und das dort vorhandene tiefgehende Wissen bei medizinischen Materialien und Hautklebeprodukten werden es uns ermöglichen, schneller und zuverlässiger zu expandieren, um eine wachsende medizinische Industrie zu bedienen, die hinsichtlich Pflege und Technologie eine schnelle Entwicklung durchläuft", sagte Boyd Chief Commercial Officer Michael Sutsko.

Die Boyd Corporation ist ein weltweit führender Innovator von Technologien in den Bereichen Materialforschung, technische Materialien und Wärmemanagement zur Versiegelung, Kühlung, Verbindung und zum Schutz der kritischsten Anwendungen unserer Kunden. Wir machen uns die Wissenschaft zunutze, um ehrgeizige Leistungsziele zu erreichen. Boyd entwickelt Materialinnovationen durch neuartige Kombinationen von Technologien, um das Mögliche neu zu definieren. Wir gewinnen beispiellose technologische Einblicke, indem wir in den führenden Branchen, die wir bedienen, komplexe Herausforderungen lösen. Unsere Lösungen maximieren die Leistung von 5G-Infrastruktur und modernster Rechenzentren, steigern die Verfügbarkeit und erhöhen die Reichweite von elektrischen und autonomen Fahrzeugen. Sie verbessern die Genauigkeit von hochmodernen patientennahen Gesundheits- und Diagnosesystemen, ermöglichen leistungskritische Flugzeug- und Verteidigungstechnologien und beschleunigen Innovationen bei der nächsten Generation elektronischer Geräte und Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Das Herzstück der globalen Großserienfertigung von Boyd ist die tiefe Verpflichtung zum Schutz der Umwelt durch Verwendung nachhaltiger, ressourcenschonender Verfahren, die Abfall reduzieren und Kohlendioxidemissionen minimieren.

