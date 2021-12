Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 18. November wurden die ELLE Style Awards 2021 von ELLE Chinalunter dem Motto "EAST and BEYOND" im Rahmen eines jährlichen großartige Mode-Events verliehen, das im SHANGRI-LA QIANTAN, SHANGHAI, stattfand. An dieser Veranstaltung nahmen fast 100 Prominente teil. Sie hatten in ihrer Kleidung verschiedene orientalische Elemente eingefügt, um die Szene voller zeitgenössischer orientalischer Avantgarde-Installationen widerzuspiegeln. Dadurch erhielt das Event einen ganz besonderen orientalischen Charme und wurde zu einer wunderbaren Interpretation der zeitgenössischen Schönheit des Ostens.Auf dem roten Teppich kleideten sich die Prominenten in verschiedenen Stylings und Make-ups, um die ihrer Vorstellung nach repräsentativste orientalische Schönheit zu verkörpern. An diesem Abend traten beeindruckende ELLE-Coverstars, mehrere wunderschöne Modestars usw. Auf. fast hundert ELLE-Prominente und Supermodel-Freunde hatten sich versammelt, um den glorreichen Moment mitzuerleben.Daisy Wang, CEO von Hearst Greater China, Guo Miao, Gründer und Vorsitzender der Marke Mageline, und Nicole Xue, Chefredakteurin von ELLE China, eröffneten nach ihren Reden die Zeremonie. Am Abend wurden mehrere repräsentative und renommierte Auszeichnungen der Modebranche bekannt gegeben. Zhang Jiacheng, ein hervorragender Fotograf im Bereich der orientalischen Retro-Ästhetik, wurde zum "Fotografen des Jahres" gewählt. Er Cong, die in diesem Jahr die Modewochen dominiert hat, wurde zum "Supermodel des Jahres" gekürt. Zwei talentierte und international einflussreiche Jungdesigner, RUI Zhou/Cihang Chen MÄRCHEN, gewannen gemeinsam den Preis "Independent Designer of the Year". Darüber hinaus wurden Nick Yang als "New Photographer of the Year" und Gu Xue als "New SuperModel Face of the Year" ausgezeichnet.Erwähnenswert ist, dass die diesjährigen ELLE Style Awards um drei neue "Beyond the Boundary"-Awards erweitert wurden, die unter dem Motto "EAST and BEYOND" stehen. Sie werden Marken und Organisationen verliehen, die in ihren jeweiligen Bereichen Grenzen überschritten haben. Die Shanghai Fashion Week, die sich der Förderung der gleichzeitigen Entwicklung von kreativem Design und kommerzieller Landung der chinesischen Modeindustrie auf der Grundlage lokaler und internationaler Perspektiven verschrieben hat, erhielt die Auszeichnung "Beyond Boundary Fashion of the Year". Mageline, eine hochwertige Hautpflegemarke, die positive einheimische Produkte mit handwerklichem Anspruch herstellt, erhielt die Auszeichnung "Beyond Boundary Brand Power of the Year". Der WWF, der sich für den Umweltschutz einsetzt und die nachhaltige Entwicklung der Modeindustrie aktiv fördert, wurde mit "Beyond Boundary Charity of the Year" ausgezeichnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711613/key_visual_poster_2021_ELLE_Style_Awards.jpgPressekontakt:Bin LI,+86-15618104776,libin@hearst.com.cnOriginal-Content von: ELLE China, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160736/5101808