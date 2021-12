Der spezialisierte Reiseveranstalter entscheidet sich für eine native cloudbasierte Kontaktzentrums-Lösung für eine Kundenerfahrung, die so unverwechselbar ist wie die Reisen selbst

Talkdesk, Inc., das weltweit führende Unternehmen im Bereich Customer Experience für kundenorientierte Unternehmen, wurde von Travelopia, der weltweit größten Sammlung spezialisierter Marken im Reisebereich, als Anbieter von Kontaktzentrums-Lösungen ausgewählt. Talkdesk lieferte eine flexible, skalierbare Lösung, als der Pionier im Bereich der Spezialreisen einen neuen Weg hinsichtlich der Remote-Kontaktzentren-Technologie für sein Portfolio unabhängiger, weltweit operierender Marken einschlug.

Travelopia die einzige Reisemarke ihrer Art weltweit steht an führender Position bei globalen Reisen für diejenigen, die ein besonderes Erlebnis suchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Crawley, England, unterhält ein globales Netzwerk von Fachleuten aus dem Gastgewerbe, die 23 unabhängige Reisemarken mit mehr als 70 Reisezielen in 10 Ländern auf allen sieben Kontinenten vertreten. Das Portfolio von Travelopia ist ausschließlich auf Spezialreisen ausgerichtet, und das Unternehmen möchte einzigartige Erlebnisse bieten von der Erkundung des kanadischen Rideau-Kanals mit dem Boot bis hin zu den wenigen Reisenden, die den antarktischen Kreis überqueren, um den Südpol zu sehen. Ob man nun mit dem Privatjet um die Welt reist oder mit dem Fahrrad die nähere Umgebung erkundet, Travelopia unterstützt die Leidenschaften und Interessen seiner mehr als 750.000 Gäste pro Jahr.

Talkdesk CX Cloud, eine End-to-End-Lösung für das Kundenerlebnis, vereinfachte dem geografisch weit verzweigten Travelopia-Vertriebsnetz, das für die Betreuung der Gäste bei hochgradig individuellen Reiseplänen und komplexen Kundensupport-Anfragen zuständig ist, die Umstellung von einem stationären auf ein Remote-Kontaktzentrum erheblich. Die Mitarbeiter in den verschiedenen Ländern können sich ihre Zeit besser einteilen, wodurch die Zahl der verpassten Gästeanrufe sinkt. Die Talkdesk-Lösung bot zuverlässige Analysemöglichkeiten, und diese tieferen Einblicke in die Kundendaten ermöglichten es den Mitarbeitern, proaktiv neue, individuelle Reiseerlebnisse für die wiederkehrenden Gäste vorzuschlagen. Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit des Remote-Kontaktzentrums konnte sich Travelopia im vergangenen Jahr effizient an die sich schnell verändernden Bedingungen des Reisemarktes anpassen und die Betriebskosten in einer für die gesamte Reisebranche turbulenten Zeit senken.

"Einer der Grundwerte, die Travelopia antreiben, ist unser ständiges Streben nach dem ultimativen Kundenerlebnis für unsere Gäste, um ihr Leben mit Hilfe von Reisen zu bereichern. Als Teil dieses Bestrebens haben wir uns verpflichtet, unseren operativen Ansatz zu überdenken und weiterzuentwickeln", sagte Mark Beauchamp, Technology Director bei Travelopia. "Für unsere Umstellung auf den Betrieb von Remote-Kontaktzentren wollten wir eine innovative, flexible Lösung mit den besten Tools, um die Kunden zu begeistern. Die Talkdesk-Lösung versorgt unser globales Netzwerk von Mitarbeitern in allen Travelopia-Marken mit den Ressourcen, die sie benötigen, um den Gästen einen nahtlosen Kundenservice zu bieten vom ersten Kontakt mit unserem Vertriebsteam bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Reise."

"Das Kundenerlebnis war noch nie so wichtig für den Erfolg von Reise- und Gastgewerbemarken wie heute. Reisende auf der ganzen Welt holen verlorene Zeit und verpasste Gelegenheiten nach, und sie werden sich für Partner entscheiden, die nicht nur das unvergessliche Abenteuer, sondern auch ein unvergleichliches Kundenerlebnis vor, während und nach der Reise bieten können", so Kieran King, Chief Customer Officer, Talkdesk. "Mit der Talkdesk-Lösung können die Mitarbeiter von Travelopia Kundenerlebnisse bieten, die so einzigartig und bedeutungsvoll sind wie die außergewöhnlichen Reiseerlebnisse, die sie schaffen. Wir sind stolz darauf, mit Travelopia zusammenzuarbeiten, um ihre Ziele im Bereich des Kundenerlebnisses zu erreichen."

