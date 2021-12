DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Dezember

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise November PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+19,9% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vm/+18,4% gg Vj *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen November *** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 95,4 zuvor: 96,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 97,7 zuvor: 99,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 93,5 zuvor: 94,2 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+4,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+4,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 14:00 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK zur Auszählung der Mitgliederbefragung, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfungen für Litauen (Fitch), Luxemburg (Moody's), Slowakei (Moody's) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Deutsche Wohnen + HERAUSNAHME - Zooplus TecDAX + NEUAUFNAHME - Nagarro + HERAUSNAHME - Pfeiffer Vacuum SDAX + NEUAUFNAHME - Vitesco - Heidelberger Druckmaschinen - GFT Technologies + HERAUSNAHME - Home24 - Hensoldt - Westwing EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Hermes + HERAUSNAHME - UMG STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Richemont + HERAUSNAHME - Vodafone STOXX-600 + NEUAUFNAHME - ALK-Abello - Autostore - CNP Assurances - D'Ieteren Group - MIPS - Oxford Nanopore Technologies - Ringkjobing Landsbank - Safestore - Sectra - Storskogen Group - Volvo Car - Watches of Switzerland Group + HERAUSNAHME - Ashmore - Carnival - Corbion - Darktrace - Dassault Aviation - Entra - Galapagos - Grand City Properties - New WH Smith - Teamviewer - THG - Zooplus ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

