Der Kölner Bestseller-Autor Sebastian Fitzek will im Jahr 2022 Ja sagen. "Mit meiner Lebensgefährtin Linda hatte ich zwei Highlights in diesem Jahr. Das erste: Ich habe mich verlobt und wir werden im nächsten Jahr heiraten" sagte er im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" im Gespräch mit den Podcast-Moderatoren Hans-Ulrich Jörges und Christian Rach. Aber auch in anderer Hinsicht sei er mit seinem Jahr sehr zufrieden: "Ich hatte wegen der Pandemie mehr Zeit, unseren Jüngsten - Oskar - aufwachsen zu sehen und einfach insgesamt mehr Zeit mit ihm. Von den ersten Schritten bis zu den ersten Worten alles wirklich auch live miterleben zu können: Das hat die beruflichen Highlights übertrumpft."



Sebastian Fitzeks Aussagen hören Sie im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de sowie dem folgenden Link: https://www.ksta.de/podcast/wochentester/svenja-flasspoehler--ich-halte-die-debattenkultur-im-moment-fuer-hochgefaehrlich--39312198 Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.



