The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2021ISIN NameDE000LB00CU4 LBBW DL-STUFENZINS 14/21DE000BLB4S52 BAY.LDSBK.IS. 16/31CA8911452R48 TORONTO-DOM. BK 2021DE000A2GSGY0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21DE000HLB2HA6 LB.HESS.THR BON15/21BMWUS65339KBG40 NEXTERA CAP. 19/24XS1387174375 HEIDEL.CEMENT MTN 16/23US65339KBF66 NEXTERA CAP. 19/22XS1740280521 EUR.BK REC.DEV. 17/21BE0002273424 PROXIMUS 17/22 MTNUS822582AX04 SHELL INTL FIN. 13/23XS1548415550 ROYAL BK CDA 17/21 MTNUS822582AV48 SHELL INTL FIN. 12/23US822582AS19 SHELL INTL FIN. 12/22BE6291563466 FIELDLINK 16/21 CVXS1548960407 COMMONW.BK AU 17/21 MTNCH0472691408 AMP GR.FIN 19/23 MTNUS822582CF79 SHELL INTL F 20/25US65339KBQ22 NEXTERA CAP. 20/25US83407L1089 SOFTLINE HLDG SP.GDR 144A