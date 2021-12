The following instruments on XETRA do have their first trading 17.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.12.2021Aktien1 KYG7309C1096 Qingci Games Inc2 CA90468F1027 Unidoc Health Corp.3 CA0712051089 Bathurst Metals Corp.4 CA70324L1058 Pathway Health Corp.5 CA83268K2074 Smooth Rock Ventures Corp.6 GB00BLH36N37 4GLOBAL PLC7 ARTRAN010011 Transener S.A.8 ARCTIO010019 Consultatio S.A.9 AU0000013468 Pivotal Systems Corp. CDIS10 KYG5688E1008 Yonghe Medical Group Co. Ltd.11 CA18453D2041 CleanGo Innovations Inc.Anleihen1 XS2417092132 WP/AP Telecom Holdings III B.V.2 XS2027337786 Logan Group Co. Ltd.3 XS2272214458 Logan Group Co. Ltd.4 XS2206313541 Logan Group Co. Ltd.5 XS2099677747 Logan Group Co. Ltd.6 XS2277613423 Modern Land [China] Co. Ltd.7 XS2250030090 Powerlong Real Estate Holdings Ltd.8 XS2213954766 Powerlong Real Estate Holdings Ltd.9 XS2025575114 Shimao Group Holdings Ltd.10 XS2198427085 Shimao Group Holdings Ltd.11 XS1810024338 Sunac China Holdings Ltd.12 XS2201937211 Sunac China Holdings Ltd.13 XS2282068142 Times China Holdings Ltd.14 XS2234266976 Times China Holdings Ltd.15 XS2226898216 Zhenro Properties Group Ltd.16 XS2076026983 Zhenro Properties Group Ltd.17 XS2346158822 Zhenro Properties Group Ltd.18 XS2279711779 Zhenro Properties Group Ltd.19 XS2386495100 Zhongliang Holdings Group Co. Ltd.20 SE0017084478 Caybon Holding AB21 XS2417530420 Concessio Estacions Aeroport L 9 S.A.22 DE000HLB5P51 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale