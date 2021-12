Klosters (ots) -Klosters Music 2022: Eine faszinierende Reise durch Zeit und RaumVom 30. Juli bis zum 7. August 2022 findet in Klosters zum vierten Mal die hochkarätige klassische Konzertreihe Klosters Music statt. Unter dem Motto "ZEITREISE. A MUSICAL JOURNEY" laden neun Konzerte mit internationaler Starbesetzung zu einer abwechslungsreichen musikalischen Reise durch Zeit und Raum.Bereits nach drei Durchführungen hat sich Klosters Music zu einem kleinen, aber feinen Hotspot der klassischen Musik mit nationaler und internationaler Ausstrahlung entwickelt. Einmal mehr wartet die exklusive Konzertreihe, die als kultureller und touristischer Faktor für die Region unverzichtbar geworden ist, mit einem Programm erstklassiger Besetzung auf: ein Wiedersehen gibt es unter anderen mit bekannten Meistern ihres Fachs wie dem Pianisten Sir András Schiff und dem Dirigenten Pablo Heras-Casado. Zum ersten Mal dabei sein werden das Münchener Kammerorchester, das Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung von Riccardo Minasi, das Freiburger Barockorchester, das Ensemble Philharmonix sowie das als Grösse der Kammermusik bekannte Hagen Quartett. Hohe Erwartungen darf man aber auch in die Solistinnen und Solisten setzen: so wird die auf Barockmusik spezialisierte Sopranistin Nuria Rial gemeinsam mit dem international gefeierten Blockflötisten Maurice Steger auftreten, während die mehrfach ausgezeichnete Violinistin Arabella Steinbacher und der technisch und musikalisch versierte Pianist Francesco Piemontesi mit den grossen Solistenwerken von Brahms und Schumann mit Orchester zu hören sein werden.Die neun Konzerte entführen das Publikum in Anlehnung an das 800 Jahre-Jubiläum von Klosters auf eine ebenso unterhaltsame wie tiefgründige Reise durch die Musikgeschichte. Gespielt werden Werke aus den Epochen der Romantik, der Klassik, des Barocks sowie der Renaissance. Mit dem berühmten Musical "Singin' in the Rain" erinnert Klosters Music an den Glamour von "Hollywood on the Rocks", als internationale Filmstars im beschaulichen Kurort Klosters rauschende Feste feierten. Für eine spannungsvolle Begegnung von Literatur und Musik sorgen der Schriftsteller Alain Claude Sulzer und der Pianist Oliver Schnyder.Die Kartenvorbestellung ist ab sofort schriftlich per Bestellformular möglich.Der Ticketverkauf online unter klosters-music.ch und bei den Tourismusbüros in Klosters und Davos startet im 1. März 2022.Nähere Informationen unter: www.klosters-music.chInformation Corona-Virus:Klosters Music steht seit Beginn der Pandemie für die beispielhafte Umsetzung der Corona-Schutzmassnahmen. Das Schutzkonzept für die Konzerte 2022 wird entsprechend der aktuellen epidemiologischen Lage im Sommer angepasst und detailliert kommuniziert.Download Pressebilder:Bilder sind in hoher Auflösung unter diesem Link verfügbar:https://ots.ch/baU2vIPressekontakt:Andrin SchützKlosters Music, MedienStiftung Kunst & Musik KlostersLandstrasse 177, 7250 Klostersandrin.schuetz@klosters-music.ch+41 78 753 50 30www.klosters-music.chOriginal-Content von: Stiftung Kunst & Musik, Klosters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068361/100883058