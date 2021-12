-- VNYE wartet wieder mit einem fesselnden Silvester-Erlebnis auf --

Die weltweit größte Silvesterparty kehrt in diesem Jahr mit der Neuauflage von VNYE, einem immersiven virtuellen Erlebnis im Epizentrum der Silvesternacht, ins Metaversum zurück: Times Square. Die VNYE-App und -Website ermöglicht es Menschen aus aller Welt, die virtuelle Welt des Times Square zu erkunden, Spiele zu spielen und Silvesterfeierlichkeiten im Times Square und rund um die Welt live zu verfolgen.

VNYE (Photo: Jamestown)

Jamestown, der Eigentümer von One Times Square, dem Veranstaltungsort der New Year's Eve Ball Drop Celebration, hat VNYE im letzten Jahr als neue Art der Silvesterfeier inmitten der Pandemie und Absage von Veranstaltungen mit persönlichem Erscheinen gestartet. Insgesamt hat VNYE im Jahr 2021 über 3,7 Millionen Menschen weltweit erreicht.

"Wir haben die VNYE geschaffen, um das Silvestererlebnis zu intensivieren und die Verbindung zwischen der Welt und dem Times Square trotz des begrenzten physischen Zutritts aufrecht zu erhalten", so Michael Phillips, President von Jamestown. "In seiner zweiten Auflage ist VNYE sowohl eine Ergänzung von Feierlichkeiten mit persönlichem Erscheinen als auch ein eigenständiges Veranstaltungsziel eine immersive virtuelle Welt, in der Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen können, um das neue Jahr zu feiern."

"Die Times Square-Silvesterparty ist eine globale Feier, die die ganze Welt verbindet, während wir gemeinsam das vergangene Jahr verabschieden und voller Hoffnung auf das kommende Jahr blicken", so Tom Harris, President der Times Square Alliance. "Jamestown vertieft mit der innovativen VNYE-Technologie diese Verbindungen und ermöglicht es so Menschen aus allen Teilen der Erde, interaktiv mit dem Times Square in Beziehung zu treten und an dieser Kultveranstaltung in einer Weise teilzunehmen, die vorher unvorstellbar war."

Im VNYE-Metaversum können Nutzer personalisierte Avatare erschaffen, die Times Square Plazas erkunden, Konfetti auflesen, um Punkte für zusätzliche Avataranpassungen zu sammeln, und die Aussichtsplattform am One Times aufsuchen, um die virtuelle Welt des Times Square von oben zu betrachten.

Innerhalb des One Times Square können Nutzer drei einzigartige, fesselnde Spiele entdecken: Dance World, bei dem Nutzer ihre Tanzkünste demonstrieren, Nature World, bei dem Nutzer verschiedene Naturlandschaften erkunden und sich auf eine Schnitzeljagd begeben können, um Teile des kultigen New Year's Eve Ball zu sammeln, und Zero G, bei dem Nutzer in einer Rutschpartie rund um den Globus reisen und dabei eine Reihe von Wahrzeichen der Welt besuchen, während sie unterwegs Power-Ups und Punkte sammeln.

Ab dem 31. Dezember 2021 haben Nutzer die Wahl zwischen 11 Live-Kameraübertragungen vom Times Square und sieben EarthCam-Livestreams von Silvesterfeiern in aller Welt, darunter die Feiern in Rio de Janeiro (Brasilien) und Budapest (Ungarn).

Um Mitternacht in der Silvesternacht können die Nutzer das neue Jahr im Times Square Metaversum mit einer virtuellen Ball Drop Celebration und einem Feuerwerksspektakel einläuten.

Die VNYE-App kann ab dem 18. Dezember 2021 heruntergeladen werden, die Livestreams beginnen am 31. Dezember 2021. Weitere Informationen finden unter VNYE.com und @onetimessquarenyc.

Über Jamestown

Jamestown ist eine global aufgestellte, designorientierte Immobilien-Investment- und Verwaltungsgesellschaft mit einer 38-jährigen Erfolgsgeschichte und dem Ziel, inspirierende Plätze zu schaffen. Seit seiner Gründung 1983 hat Jamestown Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 35 Milliarden Dollar durchgeführt. Zum 30. September 2021 verwaltete Jamestown Vermögenswerte in Höhe von 13,1 Milliarden US-Dollar und ein Portfolio, das die wichtigsten Märkte in den USA, Lateinamerika und Europa abdeckt. Jamestown beschäftigt über 400 Mitarbeiter weltweit und hat seine Hauptsitze in Atlanta und Köln sowie Niederlassungen in Amsterdam, Bogotá, Boston, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, New York, San Francisco und Washington, D.C. Zu den aktuellen und früheren Projekten gehören One Times Square und Chelsea Market in New York, Industry City in Brooklyn, Ponce City Market in Atlanta, Ghirardelli Square in San Francisco, das Innovation and Design Building in Boston und Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Weitere Informationen finden Sie unter www.jamestownlp.com.

