News von Trading-Treff.de EZB und Fed Auswirkungen: So reagiert der DAX auf die Notenbanken zum Verfallstag hin. Die Vola ist bleibt weiter hoch. Impulse im DAX durch die Notenbanken Der DAX zeigte am Donnerstag direkt zum Handelsstart Stärke. Nach der Fed-Sitzung am Mittwochabend und der Bekenntnis, dass die US-Wirtschaft sehr robust ist und sogar den Rückbau der Anleihenkäufe und mehrere Zinsanhebungen verdauen kann, sahen wir auf breiter Basis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...