Wer in China zukünftig Videos ins Netz stellen will, sollte sich diese Liste ganz genau anschauen, denn sonst droht Ärger mit der Regierung. Themen wie Krypto oder Sex sind ab sofort tabu. Chinas Netcasting Services Association hat eine Liste mit insgesamt 100 Themen herausgegeben, die lokale Internetnutzer nicht in Kurzvideos behandeln dürfen, sofern diese dann online einer breiten Masse zur Verfügung gestellt werden. Mehr zum Thema Online zocken verboten: China schränkt Gaming massiv ein USA verhängen Investment-Bann für Drohnenhersteller DJI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...