Was für eine Woche für die Dermapharm Holding: Zunächst hat das Unternehmen eine Übernahme im zukunftsträchtigen Cannabis-Sektor eingefädelt. Am Donnerstag erhöhte die SDAX-Firma einmal mehr die Prognose für das bereinigte EBITDA. Der durchweg positive Newsflow kommt am Markt und unter den Analysten gut an.Die Privatbank Berenberg hat nach den Neuigkeiten die Kaufempfehlung für den Wert bestätigt. Analystin Charlotte Friedrichs erhöhte das Kursziel um zehn auf 110,00 Euro.Für die Jahre 2021 bis ...

