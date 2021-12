Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern kräftig zugelegt. Der DAX kam sehr gut aus den Startlöchern und näherte sich zeitweise der Marke von 15.800 Punkten an. Allerdings bröckelten am Nachmittag die Gewinne etwas ab. Marktidee: Linde Linde hat eine starke Entwicklung hinter sich. Ende Oktober hatte der Konzern zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose angehoben. Dementsprechend stark zeigte sich die Aktie in den vergangene Monaten. Gestern stieg der Kurs auf ein Rekordhoch. Aus technischer Sicht bleibt die Lage bullish, solange das Papier nicht unter eine bestimmte Unterstützung rutscht.