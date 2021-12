Für den DAX signalisierte der vorbörsliche Indikator X-DAX eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von rund einem halben Prozent auf 15.550 Zähler. Auf Wochensicht zeichnen sich damit moderate Verluste ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls etwas schwächer indiziert. Nach den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) rückt vor dem Wochenende der große Verfall in den Blick der Börsianer. An diesem Freitag laufen an den Terminbörsen Optionen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...