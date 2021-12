In 3 Sätzen Pinterest hat in diesem Jahr einen besorgniserregenden Verlust an aktiven Nutzern hinnehmen müssen. Die Aussichten des Unternehmens könnten sich jedoch verbessern, wenn der Markt für Social Commerce expandiert. Pinterest könnte viel größer werden, wenn der Markt es als E-Commerce-Plattform betrachtet. Pinterest (WKN: A2PGMG) hatte es nicht leicht. Die Aktie des Social-Media-Unternehmens ist in diesem Jahr um mehr als 40 % eingebrochen. Grund war, dass es in den letzten beiden Quartalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...