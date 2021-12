Und zwar im noch jungen Geschäftsbereich Advanced Technology. 2018 hatte man die Sparte durch die Übernahme des Mikropumpenherstellers Sensile Medical ins Leben gerufen. Zuletzt kamen in diesem Bereich die Wachstumsimpulse vor allem von Mikropumpensystemen zur Behandlung von Parkinson-Patienten. Nun gab es das nächste Erfolgserlebnis: Ein nicht konkret benannter US-Biotechkonzern hat GERRESHEIMER den Auftrag zur Entwicklung einer Medikamentenpumpe erteilt. Das Produkt soll dann in den USA und Kanada vertrieben werden. Damit würde der bisher kleinste Geschäftsbereich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Aktie legte gestern als Reaktion knapp 2 % zu. Wir hatten GERRESHEIMER in der Ausgabe vom 13.10. mit Limit bei 78 € zum Kauf empfohlen. Dieses Limit ist prompt zur Ausführung gelangt. Kann die Aktie auf Schlusskursbasis das Niveau von 85 € überwinden, wäre das auch in charttechnischer Hinsicht ein Kaufsignal. Spätestens dann sollte man dabei sein.



