DJ IEA sieht globale Kohleverstromung 2021 auf Rekordhoch

Von Sha Hua

HONGKONG (Dow Jones)--Die weltweite Stromerzeugung aus Kohle wird nach Ansicht der Internationalen Energieagentur (IEA) in diesem Jahr ein Rekordniveau erreichen. Die IEA rechnet angesichts der höheren Nachfrage durch die wirtschaftliche Erholung mit einem Anstieg um 9 Prozent, wie die Agentur in ihren jährlichen Kohlebericht mitteilte.

Die größten Kohleverstromer sind die beiden bevölkerungsreichsten Länder China und Indien, die zusammen für zwei Drittel des weltweiten Verbrauchs stehen. Für China erwartet die IEA einen Anstieg um 9 Prozent, für Indien um 12 Prozent. Das wären Allzeithochs für beide Länder.

Bis 2024 wird die Erzeugung aus Kohle in China den Prognosen zufolge um 4,1 Prozent zulegen, in Indien um 11 Prozent. "Kohle ist der größte Verursacher von CO2-Emissionen, und das historisch hohe Niveau der Stromerzeugung aus Kohle ist ein besorgniserregendes Anzeichen dafür, wie weit ab vom Kurs die Welt in ihren Bemühungen ist, die Emissionen in Richtung netto null zu senken", sagte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol.

