Rückblick: Der DAX konnte am Vortag zunächst kräftig zulegen und mit einem Aufwärtsgap bei 15'708 Punkten in den Handel starten. In der Folge zog der Index dann noch bis 15'780 Punkte hoch. Doch dann prallte er am Widerstand von 15'780 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...