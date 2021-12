Die S&T-Aktie kann sich nach dem Kursrutsch vom Vortag zumindest stabilisieren. Gestern attackierte Fraser Perring von Viceroy Research mit einer Reihe von Vorwürfe den österreichische IT-Dienstleister. Nach einer ersten Stellungnahme will sich S&T so schnell wie möglich ausführlich zu den Vorwürfen äußern.DER AKTIONÄR hat berichtet: Viceroy äußerte sich in einem online veröffentlichten Bericht negativ zur Bewertung der Aktie. Moniert wird darin vor allem die Qualität von Zukäufen (meist in Osteuropa) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...