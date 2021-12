Die US-Investmentbank Lehman Brothers gehörte zu den Traditionshäusern an der Wall Street. Ihre überraschende Pleite am 15. September 2008 führte zur letzten großen Finanzkrise. Obwohl das nun einige Jahre zurück liegt, sind die Rechtsstreitigkeiten um die Insolvenzmasse noch immer nicht beigelegt. Ausgerechnet für die Deutsche Bank gibt es dabei noch etwas zu holen.Vor einem britischen Berufungsgericht in London geht es derzeit um die letzten Vermögenswerte der ehemaligen Lehman Brothers. Das berichtete ...

