Bereits im Juli wurde das Projekt der Superlative angekündigt, seit Donnerstag (16.12.) ist die Tinte unter dem Vertrag trocken: Daimler Truck, Traton und Volvo habe ein Joint Venture gegründet, das ab 2022 ein europaweites öffentliches Hochleistungs-Ladenetz für batterieelektrische schwere Lkw und Reisebusse aufbauen und betreiben soll.Die drei Lkw-Hersteller stecken insgesamt 500 Mio. Euro in das Projekt, an dem sie zu gleiche Teilen beteiligt sind. Es sei die mit Abstand größte Investition in Ladeinfrastruktur für schwere Lkw in Europa, ist von den Unternehmen zu hören. 1 700 Ladepunkte sollen an und in der Nähe von Autobahnen gebaut und mit ...

