Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Abschlägen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,49 Prozent. Auch die Vorgaben von den US-Börsen und aus Übersee sind negativ. Im Mittelpunkt des heutigen Handelsgeschehens steht der große Verfallstag, der sogenannte "Hexensabbat", an dem an den Terminbörsen ...

