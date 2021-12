DJ paycentive AG: Geld zurück ist einfach: Kreissparkasse Traunstein-Trostberg startet Sparkassen-Vorteilswelt und belohnt ihre Kunden fürs Einkaufen bei regionalen Partnern

DGAP-Media / 2021-12-17 / 09:00 Augsburg/Traunstein, 17. Dezember 2021 - Pünktlich zum Weihnachtsshopping hat die Kreissparkasse Traunstein-Trostberg ihr neues Bonus-Programm gestartet. Die mehr als 45.000 Privatkunden des Geldinstituts erhalten beim Einkauf in über 80 teilnehmenden Geschäften der Region attraktive Treueboni, wenn sie mit ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) bezahlen. Anders als bei herkömmlichen Bonusprogrammen müssen die Sparkassenkunden keine Punkte sammeln, sondern erhalten jeden Monat die gesammelten Boni direkt als Gutschrift auf ihr Girokonto gutgeschrieben - und zwar ganz ohne Datenpreisgabe oder zusätzliche Karte. Bei regelmäßigem Karteneinsatz kann mehr Geld zusammenkommen, als ein Konto monatlich kostet. Zum Start des Programms nehmen bereits 80 Einzelhändler und Gastronomen am Programm teil - darunter sind mit zwei EDEKA's große Einzelhändler und Franchiser ebenso vertreten wie starke regionale Marken (z.B. Bäckerei Kotter, J. N. KREILLER KG, Murschhauser GmbH). Sie alle können mit dem Programm ohne viel Aufwand attraktive Zielgruppen erreichen, die Kundenbindung und -aktivität erhöhen sowie Zusatzerträge erzielen. Die aktuelle Übersicht der Vorteilsweltpartner ist unter spk-ts.de/vorteilswelt zu finden. Die Umsetzung der Vorteilswelt erfolgte in Kooperation mit dem Augsburger FinTech paycentive AG, dessen innovative Loyalty-Plattform bereits von zahlreichen Banken und Sparkassen genutzt wird, um ihre Konten- und Kartenmodelle aufzuwerten und dadurch ihren Privat- und Firmenkunden Mehrwerte zu bieten. "Die äußerst positiven Erfahrungen in den anderen Sparkassen haben uns schnell überzeugt - mit der neuen Vorteilswelt können wir gleichzeitig den Mittelstand fördern und unseren Kunden einen attraktiven Zusatznutzen bieten. Wir freuen uns, mit paycentive beide stärker zusammenzubringen und damit unserer regionalen Verantwortung gerecht zu werden", erklärt der Vertriebsvorstand der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg, Michael Kinshofer Über die paycentive AG Die Augsburger paycentive AG betreibt eine Plattform, durch die Bank- oder Kreditkarten gleichzeitig auch als Bonuskarte genutzt werden können: payment + incentive = paycentive. Fast 5.000 regionale Händler, Dienstleister und Gastronomen sowie Outlets bekannter Filialisten nutzen paycentive und erhalten damit eine professionelle Loyalty-Lösung, wie sie bisher nur großen Einzelhandelsketten vorbehalten war. Konsumenten erhalten bei den teilnehmenden Handelspartnern bei Kartenzahlung Boni automatisch gutgeschrieben und brauchen nicht mehr zahlreiche Kunden- oder Stempelkarten mit sich zu führen. www.paycentive.de Pressekontakte: paycentive AG Presse & Public Relations Franz-Kobinger-Straße 7a 86157 Augsburg Mail: presse@paycentive.de www.paycentive.de/presse Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Christian Baumgartner Tel.: 0861 66-2810 Mail: christian.baumgartner@spk-ts.de www.spk-ts.de/pressecenter Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: paycentive AG Schlagwort(e): Finanzen

2021-12-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1259163 2021-12-17

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1259163&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)