Unterföhring (ots) -- Exklusives Abschieds-Interview mit dem scheidenden DFL-Geschäftsführer ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1- Anschließend "Sky90" mit Ewald Lienen und Patrick Owomoyela sowie Sky Experte Didi Hamann ab 11.30 Uhr- Die Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 17. Dezember 2021 - Nach mehr als 16 Jahren als DFL-Geschäftsführer endet nun die Ära Christian Seiferts. In einem "Sky90 extra" lässt der 52-Jährige gemeinsam mit Sky Moderator Patrick Wasserziehr seine Zeit bei der DFL Revue passieren und zieht Bilanz.Im Anschluss folgt nach dem exklusiven Abschieds-Interview (11.00 Uhr auf Sky Sport 1) wie gewohnt "Sky90" um 11.30 Uhr. Dieses Mal sind Ewald Lienen und Patrick Owomoyela sowie Sky Experte Didi Hamann zu Gast.