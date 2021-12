Der Elektroauto-Hersteller Tesla erhöht seine Supercharger-Preise in Deutschland ein weiteres Mal: Eine Kilowattstunde kostet nun 45 Cent - und ist damit 12,5 Prozent teurer als zuvor. Teslas Preiserhöhung wurde auch diesmal nicht von dem Unternehmen selbst kommuniziert, sondern von Beobachtern entdeckt. In Deutschland stieg der Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde auf 45 Cent - und damit um 12,5 Prozent. Deutschland ist aber nicht der einzige Markt, auf dem Tesla eine Erhöhung vornahm: In Spanien ging der Kilowattstunden-Preis von 29 Cent auf 36 Cent hoch, in Frankreich ...

