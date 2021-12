Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erneut gab es keine Primäraktivitäten, so die Analysten der Helaba.Eine Belebung des Geschehens sei ab der ersten Januar-Woche wohl zu erwarten. Angesichts des avisierten Zinspfades der US-Notenbank und des Auslaufens von PEPP könnten Emittenten vor allem die ersten Monate nutzen, um größere Teile ihrer Finanzierungsbedarfe in einem günstigen Marktumfeld zu decken, nicht nur in den hier betrachteten Segmenten. Unter den SSA werde die EU 2022 die führende Position wahren und ausbauen. Alleine im ersten Halbjahr würden im Rahmen von NGEU längerfristige Papiere im Gegenwert von 50 Mrd. EUR an den Markt kommen. ...

