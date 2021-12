Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Ab sofort ist am Börsenplatz Stuttgart eine zum 13.10.2026 fällige Anleihe (ISIN US24422EVW64/ WKN A3KXLM) des amerikanischen Industriekonzerns John Deere handelbar, so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von 400 Millionen US-Dollar bezahle John Deere seinen Gläubigern einen jährlichen Zinssatz von 1,30%. Dabei würden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 13.04.2022 erfolgen. ...

