Die Umsätze mit Beteiligungswerten an der Wiener Börse belaufen sich per 15. Dezember 2021, im 250jährigen Jubiläum des Börsenplatzes, auf 70,83 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 6,6 Prozent zum Vorjahr (2020: 66,43 Mrd. Euro). Neue Initiativen wie der global market (5,3 Mrd. Euro) und der Handel an Feiertagen (1,2 Mrd. Euro) sorgten mitunter für die Zuwächse, so die Wiener Börse. Das Handelsvolumen wird mehrheitlich von internationalen Teilnehmern generiert (84 Prozent internationale, 16 Prozent nationale Handelsteilnehmer). Die meistgehandelten Aktien im Jahresverlauf waren Erste Group (11,61 Mrd. Euro), OMV (10,07 Mrd. Euro), Verbund (7,50 Mrd. Euro), voestalpine (5,53 Mrd. Euro) und Raiffeisen Bank International (4,36 Mrd. Euro). "Als ...

