Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut mit Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 3.990,96 Punkte, nachdem er bereits am Vortag um 1,11 Prozent zugelegt hatte. Der ATX Prime stieg um 0,51 Prozent auf 1.997,97 Zähler.Auch an den europäischen Leitbörsen gab es positive Vorzeichen zu beobachten. International standen die mit Spannung erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...