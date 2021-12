For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 20 December 2021:

Trading model: Continuous Trading

Instrument Name Short code ISIN Product Assignment Group old Product Assignment Group new

Deutsche Wohnen SE DWNI DE000A0HN5C6 GER0 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)

Zooplus AG ZO1 DE0005111702 MDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

Vitesco Technologies Group AG VTSC DE000VTSC017 GER0 (partitionID 55) SDX1(partitionID 55)

Heidelberger Druckmaschinen AG HDD DE0007314007 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

GFT Technologies SE GFT DE0005800601 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

home24 SE H24 DE000A14KEB5 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

Westwing Group AG WEW DE000A2N4H07 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

Hensoldt AG HAG DE000HAG0005 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

Open orders in the instruments affected by the changes listed will not be deleted.

For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.

DEUTSCHE WOHNEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de