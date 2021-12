Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 16.12.2021

Kursziel: EUR23,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.11.2021 (vorher: Kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 23,40.

Zusammenfassung:

Heute Morgen gab Valneva positive homologe Booster-Daten von der Phase-1/2-Studie mit dem COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 bekannt (d.h. Daten, die die Wirkung einer VLA2001-Auffrischungsimpfung nach einer Primärimpfung ebenfalls mit VLA2001 zeigen). Im Vergleich zu den Werten vor der Auffrischungsimpfung zeigten die Ergebnisse einen 42- bis 106-fachen Anstieg der Antikörpertiter gegen das Wildtypvirus zwei Wochen nach der Auffrischungsdosis. Darüber hinaus waren die Antikörpertiter im Vergleich zu zwei Wochen nach der Grundimmunisierung um das Vierfache höher. Die neuen Daten zur Auffrischungsimpfung sind nun in den Datenpaketen enthalten, die derzeit von den britischen und europäischen Zulassungsbehörden geprüft werden. Eventuelle regulatorische Zulassungen von VLA2001 werden für das erste Quartal 2022 erwartet. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung sowie unser Kursziel von EUR23,40 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 23.40 price target.



Abstract:

This morning Valneva announced positive homologous booster data from the phase 1/2 study of its COVID-19 vaccine candidate, VLA2001 (i.e. data showing the impact of a VLA2001 booster following primary vaccination also with VLA2001). Compared with pre-booster levels, the results showed a 42- to 106-fold increase in antibody titers against the wild type virus two weeks after the booster dose. In addition, antibody titers were four-fold higher compared to two weeks after primary immunisation. The new booster data will be included in the data packages currently under review by the UK and EU regulatory authorities. Potential regulatory approvals of VLA2001 are expected in the first quarter of 2022. We maintain our Add recommendation and price target of EUR23.40.



