Die Euphorie nach der US-Notenbanksitzung ist schon wieder verflogen. Am heutigen letzten Hexensabbat in diesem Jahr, an dem um die Mittagszeit Optionen und Futures verfallen, herrscht Tristesse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX notiert nur noch knapp über 15.500 und damit deutlich im Minus. Die Lage ist ernst.Wie gewonnen, so zerronnen. Die Anfangsgewinne vom Donnerstag haben sich in der Zwischenzeit in Luft aufgelöst. Am Freitag dominieren schon wieder rote Vorzeichen im DAX - von 40 Aktien notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...