München (ots) -Die besten Videos zu Ernährung, Lebensmitteln und KochenPünktlich zur Weihnachtsbäckerei und vor dem Festessen bietet die ARD Mediathek die besten Sendungen rund um gutes Essen, gesunde Ernährung und nachhaltiges Einkaufen in der neuen Themenwelt "Food" an. Dazu gibt es leckere Rezepte bekannter Spitzenköche und kreative Koch- und Küchentricks.WDR-Vorkoster Björn Freitag testet Weihnachtsgebäck, NDR-Köchin Zora Klipp backt mit ihrer 81-jährigen Oma alte Familienrezepte und SWR-Einkoch-Experte Timo Böckle verrät, wie die perfekte Gans gelingt.Vor Weihnachten liegt ein Schwerpunkt auf Plätzchen, Gans und Co., aber mit vegetarischen und veganen Rezepten für fleischlose Feiertage kommen hier alle auf ihre Kosten. Für die Zeit zwischen den Jahren bietet die Themenwelt "Food" außerdem hochwertige Dokumentationen und Reportagen, die die Lebensmittelproduktion durchleuchten, Ernährungstrends hinterfragen und die Auswirkungen auf unsere Umwelt zeigen.Die redaktionelle Betreuung der Themenwelt übernimmt die WDR Verbraucher-Redaktion.Zur Themenwelt Food in der ARD Mediathek: ardmediathek.de/food.