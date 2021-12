Rivian (WKN: A3C47B) erwischt einen holprigen Start in die Produktion. Darüber informierte der Hersteller von Elektrofahrzeugen in seiner ersten Zahlenvorlage als Nasdaq-Unternehmen. Die Aktie fiel nachbörslich um -12% auf 96 US$. Rivian mit Sitz in Plymouth, Michigan, ist ein US-Hersteller von Elektrofahrzeugen. Der R1T Pickup, der R1S SUV sowie der "Amazon-Truck" EDV, ein Lieferfahrzeug, sind marktreif in den USA. Operativ kein Traumstart Wie die ...

