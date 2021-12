DJ PTA-Adhoc: MVV Energie AG: Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG kann seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht wahrnehmen

Mannheim (pta016/17.12.2021/10:45) - Der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie AG, Herr Dr. Georg Müller, hat Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz als Vorsitzenden des Aufsichtsrats der MVV Energie AG darüber unterrichtet, dass er seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht wird ausüben können. Er muss sich einer klinischen Behandlung unterziehen, die voraussichtlich in der Anfangszeit des Jahres 2022 beginnen wird. Herr Dr. Müller geht davon aus, dass er deshalb dem Unternehmen für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen kann. Der Aufsichtsrat wird über aus diesem Anlass zu treffende Regelungen zur vorübergehenden Wahrnehmung der Aufgaben von Herrn Dr. Müller im Vorstand entscheiden.

Kontakt: Philipp Riemen Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations T +49 621 290 16 55 philipp.riemen@mvv.de

Aussender: MVV Energie AG Adresse: Luisenring 49, 68159 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Dipl.-Bw. (BA) Frank Nagel Tel.: +49 621 290-0 E-Mail: f.nagel@mvv.de Website: www.mvv-energie.de

ISIN(s): DE000A0H52F5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

