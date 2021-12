(shareribs.com) London 17.12.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach unten. Die Marktteilnehmer schauen erneut auf die Entwicklung der Pandemie, da die Omicron-Variante offenbar rasant um sich greift und die Schwere der Infektionen noch nicht geklärt ist. In den vergangenen Tagen hat die Omicron-Variante von SARS-Cov-2 weite Teile des Infektionsgeschehens in der Pandemie übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...